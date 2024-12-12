Происшествия

Вещи пропавшей великолучанки обнаружили на берегу реки Ловать

Вещи Надежды Сибиряковой, которая пропала в Великих Луках, обнаружили на берегу реки Ловать сегодня, 15 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «След» из Великих Лук в сообществе «ВКонтакте».

Фото: Поисковой отряд «След» Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

Вещи, обнаруженные волонтёрами на берегу реки, уже опознали. Теперь водолаз предстоит провести поиски в реке.

Фото: ОМВД России по Псковской области

Напомним, что Надежда Сибирякова 1959 года рождения ушла из дома 12 декабря и больше не возвращалась.