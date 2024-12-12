Происшествия

Контрабанду сигарет стоимостью полмиллиона рублей пресекли на госгранице в Себеже

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку контрабанды партии табачной продукции стоимостью около полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска Себеж, куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию с грузом семян масленичных культур. В ходе осмотра поезда с представителями Псковской таможни в вагоне типа «Хоппер» над колесной тележкой справа по ходу движения выявлен оборудованный тайник с посторонними вложениями.

В результате досмотра вагона из тайника пограничники извлекли 4650 пачек сигарет иностранного производства. Предварительная стоимость контрабандного товара составила 465 тысяч рублей.

Табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.