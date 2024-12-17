Происшествия

Пскович избил сожительницу ложкой для обуви

Житель Псковского района избил сожительницу ложкой для обуви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего псковича, который умышлено причинил сожительнице легкий вред здоровью с применением металлической обувной ложки, используемой в качестве оружия.

В ходе дознания установлено, что ночью 17 мая 2024 года мужчина, находясь со своей знакомой в квартире в деревне Родина в ходе ссоры взял висящую на стене металлическую ложку для обуви Salton и нанес ей множественные удары женщине.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция статьи 115 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.