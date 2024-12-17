Происшествия

У авиакомпании «Азимут» обнаружили массовые нарушения в безопасности полетов

Ространснадзор совместно с Росавиацией закончили проверку авиакомпании «Азимут» после аварии с загоревшимся 24 ноября в турецкой Анталье Superjet 100 (RA-89085). Проверяющие выявили у нее свыше 20 нарушений при поддержании летной годности самолетов, организации летной работы и системы управления безопасности полетов.

В частности, вскрылись факты отсутствия со стороны авиакомпании информации о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой, допуска самолетов без прохождения необходимого техобслуживания и выполнения работ несертифицированным инструментом. Об этом говорится в акте по итогам проверки от 11 декабря.

Примерно 12% всех посадок за 11 месяцев 2024 года были выполнены с отскоком самолетов SSJ-100 от полосы после касания шасси — то есть «козлением», говорится в документе.

Как минимум на шести рейсах перегрузка составляла более 2g с превышением вертикальной скорости. Кроме того, выявлено 18 случаев выхода за ограничения руководства по летной эксплуатации (РЛЭ).

«Повторное отделение самолета от полосы — «козление» — опасное явление, когда самолет начинает прыгать по полосе, что является следствием ошибок в пилотировании, а иногда технической неисправности. «Козление» может обернуться повышенными перегрузками при посадке и разрушением конструкции самолета. А если в авиакомпании каждая десятая посадка выполнялась с подпрыгиванием, то это указывает на проблемы с подготовкой пилотов», — отметил главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Более чем в 19 случаях экипажи на заключительном этапе посадки выходили за пределы допустимой вертикальной скорости снижения. Пилоты не уходили на второй круг даже при срабатывании сигнализации Sink Rate («слишком быстрое снижение»), говорится в документе.

Обнаружен случай, когда самолет после грубой посадки продолжал летать без осмотра. 15 июля при выполнении рейса из Уфы на посадке в Астрахани допущено грубое приземление с перегрузкой 2,42g, но вместо того, чтобы прибыть на базовый аэродром для проведения работ, SSJ-100 выполнил еще пять коммерческих рейсов, пишут «Известия».

По каждому выявленному нарушению Ространснадзор выписал «Азимуту» предписание об устранении. Несколько нарушений авиакомпания устранила еще до окончания проверки.