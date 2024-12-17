Происшествия

Псковичка ударила зятя сковородкой по голове и предстанет перед судом

Прокуратура города Пскова завершила расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью своего зятя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре женщина узнала о конфликте между её дочерью и зятем. Чтобы выяснить причины ссоры, она приехала по адресу их проживания. Находясь в квартире дочери, женщина попросила зятя сделать музыку потише, но тот отказался. Тогда она взяла на кухне сковородку и ударила зятя по голове. В результате он был госпитализирован с травмой головы, которая расценивается как лёгкий вред здоровью.

Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.