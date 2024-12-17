Происшествия

Мужчину в черном плаще разыскивают в Псковском районе

Полиция разыскивает пропавшего без вести Владимира Антонова , 14.октября 1942 года рождения. 06 апреля 2019 года ушел из дома в деревне Середка и по настоящее время его местонахождение не известно.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковсокму району.

Фото: ОМВД России по Псковсокму району

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-174 см, средней полноты, темные волосы, на животе имеется послеоперационный шрам ниже пупка.

Был одет: черный длинный плащ, брюки темно - синее, сапоги темно-зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.