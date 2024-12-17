Происшествия

Таксист в Пскове нашел в машине потерянную банковскую карту и оплатил ею ставки

56-летний пскович попал под суд за хищение денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установлено, что в ноябре, работая в одной из служб такси, мужчина обнаружил в своем служебном автомобиле утерянную банковскую карту и решил похитить с нее деньги.

Он проследовал в один из букмекерских клубов, где, используя найденную им карту, осуществил 6 ставок на общую сумму 18 000 рублей.

Мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и полностью возместил потерпевшему причинённый ущерб. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.