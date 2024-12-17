Происшествия

В Пскове за 11 месяцев зарегистрировано более 1700 киберпреступлений

За 11 месяцев 2024 года по городу Пскову зарегистрировано 1707 преступлений, совершённых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ, СУ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.

«Из этого числа кражи составляют 242 преступления, мошенничество – 658 преступлений, неправомерный доступ к компьютерной информации, так называемый "взлом Госуслуг", составляет 807 преступлений, к сожалению», – заявила Эльвира Алексеева.

Она отметила, что несмотря на значительное количество зарегистрированных преступлений, ситуация несколько лучше, чем в прошлом году: «Цифры удручающие, но не больше, чем в прошлом году. В прошлом году за аналогичный период было возбуждено и зарегистрировано 1825 преступлений. Рост, конечно, колоссальный, но есть и раскрываемость. Так, например, за 11 месяцев 2024 года раскрыто 102 преступления. Из них кражи составляют 68 преступлений, мошенничество – 33 преступления, неправомерный доступ к компьютерной информации – одно преступление. Также за аналогичный период прошлого года было раскрыто всего лишь 64 преступления».