Происшествия

Мужчину обнаружили мёртвым после пожара в нежилом здании в Пскове

Пожар произошёл в пристройке нежилого здания в Пскове на улице Советской Армии 60 сегодня утром, 22 декабря. На месте происшествия тело погибшего мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство сегодня утром в 7:46. В результате пожара изнутри по всей площади выгорела пристройка нежилого здания. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим мужчину 1967 года рождения.

Предварительной причиной пожара стало неосторожно обращение с огнём.