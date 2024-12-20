Происшествия

Жителю Пыталовского округа грозит лишение свободы за неуплату алиментов

Житель Пыталовского муниципального округа, мужчина 1998 года рождения, не уплачивал средства на содержание несовершеннолетних детей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа, теперь ему грозит лишение свободы.

Установлено, что на основании судебного приказа мужчина должен выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно до их совершеннолетия.

24 августа 2022 возбуждено исполнительное производство, 13 сентября 2023 мужчина привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов.

Не сделав должных выводов, мужчина в период с октября 2023 года по август 2024 года алименты не выплачивал, задолженность составила 303 591 рубль.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.