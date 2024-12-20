Происшествия

Псковичка похитила продукты из магазина на Рижском проспекте

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже в Пскове 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 8:00 росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 48-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала продукты питания и электрическую гирлянду на сумму 4 953 рубля.

Росгвардейцы доставили псковичку в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.