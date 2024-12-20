Происшествия

У псковича изъяли обрез винтовки Мосина

У жителя Пскова обнаружили и изъяли незаконно хранившееся огнестрельное оружие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в рамках расследования уголовного дела обнаружили и изъяли в квартире у безработного жителя Завеличья, мужчины 1974 года рождения, обрез винтовки Мосина. Проведенная экспертиза показала, что этот обрез является огнестрельным оружием.

Гражданин пояснил стражам правопорядка, что данное оружие он нашел. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Проводится расследование.