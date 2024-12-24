Должностное лицо наказали за незаконное трудоустройство бывшего псковского таможенника

Должностное лицо крупной компании оштрафовано на 20 тысяч рублей за коррупционное правонарушение по постановлению Псковской транспортной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.
На работу в организацию, являющуюся участником внешнеэкономической деятельности, принят бывший государственный служащий Псковской таможни.
Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора не были направлены по прежнему месту службы в 10-дневный срок.
В результате вмешательства прокуратуры должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ.
Назначен административный штраф в сумме 20 тысяч рублей.