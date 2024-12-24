Происшествия

Около двух миллионов рублей перевели псковичи телефонным мошенникам

Около двух миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Псковского и Себежского районов звонили неизвестные. Они представлялись правоохранителями, а также сотрудниками банков и других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств у собеседников и оформления кредитов, завладели сбережениями доверчивых людей.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей Сети при осуществлении ими на сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе снегохода. В итоге потерпевшие лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.