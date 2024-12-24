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Кулинарное порховское предприятие оштрафовали за нарушение санитарных требований

Кулинарное предприятие в Порховском районе оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура района провела проверку предприятия, которое изготавливает кулинарную продукцию, выпечку и салаты в ассортименте более 100 наименований. По результатам проверки были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителя предприятия по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Административное дело направлено для рассмотрения по существу в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.