Происшествия

Жителя Дновского района приговорили к лишению свободы за незаконное хранение наркотиков

Прокуратура Дновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя Дновского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, а именно за незаконные приобретение и хранение, без цели сбыта, наркотических средств, в крупном размере. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

Дновский районный суд Псковской области суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.