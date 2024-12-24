Происшествия

Молодых людей задержали за кражу автотоваров в магазине на улице Труда в Пскове

Противоправные действия псковичей пресекли росгвардейцы 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгварии по Псковской области.

В 14.30 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчин 1997 и 2001 годов рождения, которые пронесли через кассовый узел автотовары, при этом не заплатив за них.

В 15.30, в этом же магазине, сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю псковичку которая похитила из торгового зала косметические средства.

По фактам краж проводится проверка.