Происшествия

Два гаража сгорели в Великих Луках

Два гаража сгорели в Великих Луках 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Гастелло поступила в ведомство в 17:55. В результате пожара сгорели два гаража. Возможная причина - поджог.

В этот же день в 22:15 поступила информация о возгорании на улице Новая в порховской деревне Хилово. Сгорело бесхозное строение Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

А в 04:21 поступило сообщение о пожаре в плюсской деревне Полосы. Сгорела хозяйственная постройка. Причина устанавливается.