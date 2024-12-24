Происшествия

Пять техногенных пожаров произошли в Псковской области 1 января

Пять техногенных пожаров произошли в разных районах Псковской области 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В деревне Слопыгино Палкинского района произошло возгорание в жилом доме на улице Первомайской. Сотрудникам МЧС стало известно о происшествии в 11:17. В ходе распространения огня повреждено чердачное перекрытие на площади 3 метра квадратных. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы отопительной печи.

В 11:22 стало известно о пожаре в Невельском муниципальном округе в деревне Борки. В здании на улице Толкачева сгорела сажа в дымоходе на площади 1 метр квадратный. Предварительная причина – неисправность трубы.

В деревне Фишнево Бежаницкого муниципального округа также сгорела сажа в дымоходе исправительной печи. Возгорание произошло в хозяйственной постройке на улице Труда. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В Опочке выгорело изнутри по всей площади помещение котельной размером 2х2 метра в жилом доме на улице 15 Июля. Сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в 14:21. Благодаря оперативной работе огнеборцев жилой дом удалось спасти. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации котельной установки.

В 23:20 стало известно о возгорании в СНТ «Сатурн» Великолукского района. В хозяйственной постройке огнем повреждены стена на площади 4 метра квадратных и потолок на площади 2 метра квадратных. Возможная причина – короткое замыкание в электросветильнике.