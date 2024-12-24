Происшествия

Жителя Порхова, который из ревности заживо сжег сожительницу, заключили под стражу

Порховский районный суд Псковской области рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего жителя Порхова, который подозревается в убийстве сожительницы.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 31 декабря 2024 года до 1 января 2025 года подозреваемый со своей сожительницей находились в частном доме, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры мужчина облил пострадавшую бензином и поджег. В результате преступных действий обвиняемого женщине были причинены телесные повреждения в виде ожогов всего тела, от которых пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

1 января 2025 года мужчина задержан в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ. С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему преступления, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 февраля 2025 года включительно.