Происшествия

Кареглазая женщина в пуховой шапке пропала в Печорах

56-летняя Юлия Улановская (Волосевич) пропала в Печорах, также женщина может находиться в Санкт-Петербурге. С 28 декабря 2024 её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «Лиза Алерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, русые короткие волосы, карие глаза.

Одета была в бежевый длинный пуховик, черные замшевые сапоги и бежевую пуховую шапку.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8(911)219-69-26, 8-800-700-54-52 или 112.