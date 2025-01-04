Происшествия

В Пскове мужчину обвиняют в убийстве гостьи в новогоднюю ночь

В городе Пскове мужчина обвиняется в убийстве знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, 1 января 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в городе Пскове тела женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний местный житель, в гостях у которого находилась потерпевшая 31 декабря 2024 года. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его гостьей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил женщину ножом в шею, от чего пострадавшая скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина покинул квартиру, желая скрыться от правоохранительных органов.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.