Происшествия

Дом Леонардо Ди Каприо и других голливудских звезд сгорели при пожаре в Калифорнии

Разрушительные лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться, охватывая всё новые территории. На данный момент площадь возгораний превышает 10 тысяч гектаров, огонь уничтожил более 1000 зданий, а около миллиона человек остались без электричества. Пять человек погибли, и число жертв может увеличиться. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Скриншот из видео SHOT

Пожар в Палисейдсе уже оценивается как потенциально самый дорогостоящий лесной пожар в истории США, с предварительными оценками ущерба в $57 млрд. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса признал нехватку персонала для эффективной борьбы с огнем.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал Национальную гвардию штата для поддержки пожарных служб округа Лос-Анджелес. Власти предпринимают все возможные меры для локализации огня, но ситуация остаётся критической.

Элитный район Пасифик-Палисейдс полностью уничтожен, пламя угрожает таким известным местам, как Малибу, Сансет-бульвар, Пасифик-Палисейдс и Беверли-Хиллз. Среди пострадавших – дома голливудских звёзд, включая Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Майлза Теллера.

Церемонию объявления номинаций на премию «Оскар» пришлось перенести из-за ситуации с пожарами. Президент Джо Байден отменил свой визит в Италию, чтобы сконцентрироваться на координации действий по ликвидации последствий катастрофы. Он также объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что пожар достиг знаменитой надписи Hollywood, однако эти данные оказались недостоверными. Вероятно, фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта.