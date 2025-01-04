Происшествия

Полиция изъяла поддельную пятитысячную купюру в Пскове

Поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 30 декабря прошлого года в одном из финансовых учреждений города. По предварительным данным, банкнота была передана в финансовое учреждение жительницей города. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В полиции напомнили, что при обнаружении поддельной купюры необходимо незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 02, 112.