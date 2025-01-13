Происшествия

Около миллиона рублей лишились двое псковичей после общения с мошенниками

Около миллиона рублей лишились двое жителей Пскова в результате уловок мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичам звонили неизвестные. Они предложили, в частности, солидный заработок за счет инвестиций на интернет-площадках. Кроме того, был взломан аккаунт одного из пользователей. И горожанке от лица ее знакомой поступила просьба одолжить денег.

Поддавшись на ухищрения мошенников, двое псковичей лишились в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.