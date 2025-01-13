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Пристава из Псковской области приговорили к сроку за присвоение крупной суммы

Судебный пристав Стругокрасненского и Плюсского округов УФССП России по Псковской области присвоила более миллиона рублей и ответит по закону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимая, возглавляя отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского округов УФССП России по Псковской области, совершила четыре хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения. Причиненный ущерб по четырем преступлениям, предусмотренным частью 3 статьи 160 УК РФ, составил более 1 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину в совершенных преступлениях, раскаялась в содеянном, ущерб возместила.

Женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением определенных обязанностей на основании части 5 статьи 73 УК РФ.

Напомним, подозреваемая с 2022 по 2024 годы, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений вносила изменения в электронные версии исполнительных производств, что позволяло ей обналичивать денежные средства, поступавшие от должников. В дальнейшем деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Всего таким образом злоумышленница присвоила более миллиона рублей.

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Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение) возбудило следственное управление СК России по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Псковской области при взаимодействии с ОСБ УФССП России по Псковской области.