Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выход есть профилактика суицида
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
Господин Рейтингомер
обзор
где в Пскове получить права
дело ФАПное
ковать кадры пока горячо
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
михайловское 60 тысяч гостей
ПЭМЗ ищет сотрудников
экзотика агротуризм
творог правда и мифы
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Происшествия 11.06.2024 09:510 Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей 11.06.2024 10:170 Ландшафтный пожар ликвидировали в Порхове 11.06.2024 09:510 Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей 10.06.2024 17:500 Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд 10.06.2024 17:190 Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня 10.06.2024 15:311 Неизвестные разрисовали стену подземного перехода в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами 04.06.2024 08:402 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели» 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей

11.06.2024 09:51|ПсковКомментариев: 0

В отношении бывшего начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП Струго-Красненского и Плюсского районов УФССП России по Псковской области возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Подозреваемая с 2022 по 2024 годы, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений вносила изменения в электронные версии исполнительных производств, что позволяло ей обналичивать денежные средства, поступавшие от должников. В дальнейшем деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Всего таким образом злоумышленница присвоила более миллиона рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение) возбудило следственное управление СК России по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Псковской области при взаимодействии с ОСБ УФССП России по Псковской области.

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 38 человек
11.06.2024, 10:400 Чиновники пытаются через суд добиться реставрации старинного жилого дома в Пскове 11.06.2024, 10:400 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове 11.06.2024, 10:380 Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове 11.06.2024, 10:270 Активная борьба с борщевиком продолжается в Великих Луках
11.06.2024, 10:170 Ландшафтный пожар ликвидировали в Порхове 11.06.2024, 10:080 Андрей Беляев: Воздухоплавание - наш бренд и общая гордость 11.06.2024, 09:590 Режим работы общественного транспорта изменится в Псковской области 12 июня 11.06.2024, 09:510 Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей
11.06.2024, 09:360 Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове 11.06.2024, 09:331 «Будем делать постепенно»: отремонтировать дворы и спилить аварийные деревья помогут жителям Завеличья 11.06.2024, 09:300 Почему бесполезно платить выкуп хакерам, объяснил эксперт 11.06.2024, 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин
11.06.2024, 09:150 В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК 11.06.2024, 09:000 Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса 11.06.2024, 08:401 Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание 11.06.2024, 08:200 В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
11.06.2024, 08:001 Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств 11.06.2024, 07:400 Экспозицию музея спорта Псковского края пополнили награды студентов ВЛГАФК 11.06.2024, 07:200 Утренний полет воздухоплавателей 11 июня отменили в Великих Луках 11.06.2024, 07:000 Биологию, историю и письменную часть иняза сдают псковские выпускники
10.06.2024, 22:350 Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота 10.06.2024, 22:000 Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона 10.06.2024, 21:500 СОБЫТИЕ: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. К 225-летию поэта 10.06.2024, 21:400 Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» состоится в Себежском районе
10.06.2024, 21:221 Отведать донскую уху из трех рыб смогут псковичи в День казачьего гостеприимства 10.06.2024, 21:200 Псковичи могут принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2025» 10.06.2024, 21:181 Рекорд по варке щавельного супа поставят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе 10.06.2024, 21:000 6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка — опрос
10.06.2024, 20:400 Выставка великолукского живописца «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницах 10.06.2024, 20:200 Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам 10.06.2024, 20:000 Псковский музей организует экскурсии и мастер-класс в День России 10.06.2024, 19:490 Александра Грацкого оставили под стражей
10.06.2024, 19:490 Островская база «Юность» стала площадкой проведения чемпионатов органов ФСБ 10.06.2024, 19:400 Доля использующих очки или контактные линзы псковичей растет — аналитики 10.06.2024, 19:320 Представители псковского управления ФСИН и судебные приставы обсудили осуществление совместных сверок по осужденным 10.06.2024, 19:300 Крышу отремонтировали в многоквартирном доме на улице Льва Толстого в Пскове
10.06.2024, 19:200 Сотрудник псковского управления ФСИН стала призером Всероссийского конкурса профмастерства 10.06.2024, 19:000 Трое из десяти псковичей считают, что отпуск должен длиться четыре недели - опрос 10.06.2024, 18:400 Учащиеся псковских сузов отправились на финал «Российской студенческой весны» 10.06.2024, 18:300 Новую воркаут-площадку установили в псковской деревне Обижа
10.06.2024, 18:200 Горячую телефонную линию по противодействию коррупции организуют псковские приставы 10.06.2024, 18:000 Сотрудник требуется на муниципальную должность в администрацию Великих Лук 10.06.2024, 17:500 Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд 10.06.2024, 17:420 Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет
10.06.2024, 17:361 Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина 10.06.2024, 17:350 Выездную диспансеризацию населения проведут в псковском микрорайоне Корытово 10.06.2024, 17:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 июня 10.06.2024, 17:270 Спортсменки из Пскова привезли два «серебра» с соревнований по джампинг-фитнесу в Москве
10.06.2024, 17:260 Интерактив: Пропавшая «четверка» 10.06.2024, 17:190 Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня 10.06.2024, 17:110 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля 10.06.2024, 17:110 О подготовке к экзамену по литературе рассказала стобалльница из Великих Лук
10.06.2024, 17:000 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня 10.06.2024, 16:590 Молодежь Псковской области может стать участником Семейного арт-квартала в Крыму 10.06.2024, 16:560 Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры 10.06.2024, 16:461 Боровики выросли на могилах в Невельском округе
10.06.2024, 16:420 Качество воды на пляжах в Великих Луках и лагере «Космос» не соответствует СанПиН 10.06.2024, 16:400 Иван Белугин о комплексном подходе к догазификации Локни 10.06.2024, 16:231 Бактерии сальмонеллы выявили в куриных полуфабрикатах псковского производителя 10.06.2024, 16:070 Участников встречи воздухоплавателей напутствовали в Великих Луках 
10.06.2024, 15:510 Центр досуга и коммуникации появится в Локне 10.06.2024, 15:370 День фермера отмечается 10 июня в России 10.06.2024, 15:341 Пенсионерка из Пскова стала жертвой мошенников и перевела им около 10 млн рублей 10.06.2024, 15:311 Неизвестные разрисовали стену подземного перехода в Великих Луках
10.06.2024, 15:240 Более 7 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в мае 10.06.2024, 15:090 Более 40 аэростатов поднимутся в небо Великих Лук 10.06.2024, 15:090 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение. ВИДЕО 10.06.2024, 15:040 Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках
10.06.2024, 15:030 В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов 10.06.2024, 14:530 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни. ВИДЕО 10.06.2024, 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024, 14:340 Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы
10.06.2024, 14:321 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком 10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе 10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru