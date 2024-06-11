Происшествия

Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей

В отношении бывшего начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП Струго-Красненского и Плюсского районов УФССП России по Псковской области возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Подозреваемая с 2022 по 2024 годы, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений вносила изменения в электронные версии исполнительных производств, что позволяло ей обналичивать денежные средства, поступавшие от должников. В дальнейшем деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Всего таким образом злоумышленница присвоила более миллиона рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение) возбудило следственное управление СК России по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Псковской области при взаимодействии с ОСБ УФССП России по Псковской области.

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.