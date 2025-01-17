Происшествия

За удар рубящим предметом по голове пскович приговорен к лишению свободы

Псковский районный суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ходе словесного конфликта и внезапной личной неприязни подсудимый ударил потерпевшего рубящим предметом, который нашел на кухне, по голове. В результате был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В суде подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшему.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного и наличия смягчающих обстоятельств, а также отягчающего обстоятельства — опасного рецидива, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год. Основное наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.