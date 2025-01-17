Происшествия

Кота подстрелили в псковском микрорайоне Шабаново

Кота подстрелили в микрорайоне города Пскова Шабаново на улице Нововойсковой. Об этом сообщили хозяева кота в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Ситуация произошла у моих родителей, проживающих в Шабаново на улице Нововойсковой. У них был кот, которого 17 января подстрелили. Сперва думали, что его сбила машина, так как, когда его обнаружили, правая лапа болталась, весь бок был в крови», - рассказали в группе.

Владельцы уточнили, что на следующий день коту стало хуже, его отвезли в клинику, где ему сделали рентген и УЗИ брюшной полости.

«Снимки показали, что у него в позвоночнике застряла пуля и повредила нервные окончания, из-за этого парализовало лапу. УЗИ показало, что затронуты мочевой и почка, из-за чего кот не мог ходить в туалет. 19 января его усыпили. Коту было всего 4 года. Пулю извлекли. Разговаривая с соседями, выяснилось, что периодически в четвертом переулке по улице Нововойсковой слышны хлопки (выстрелы), но с какого дома, непонятно. Соседи говорят, что случай этот не первый. У одной женщины кот мейн-кун пришел домой со срезанной кожей на шее и около уха. Рядом живут дети, у многих есть животные, и теперь люди опасаются, что у них может произойти подобное. Заявление в полицию написано, очень надеемся, что виновника найдут», - отметили псковичи.

В связи с данной ситуацией Псковская Ленте Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области, где сообщили, что материал проверки будет зарегистрирован по факту размещения информации в социальных сетях.

«Для уточнения всех обстоятельств участковый, в зоне обслуживания которого эта территория, выйдет на место происшествия для установления всех деталей случившегося», - добавили в полиции.