Происшествия

Житель Великих Лук угрожал убить свою жену, стреляя из пистолета

Великолучанин угрожал убить свою жену с помощью пистолета (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в конце октября 2024 года в ходе конфликта между супругами мужчина высказал в адрес своей супруги угрозу убить ее, после чего взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в непосредственной близости от супруги. Испугавшись, женщина обратилась в полицию.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 2-х лет.