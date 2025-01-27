Происшествия

Более пяти миллионов рублей перевели жители Псковской области мошенникам

Мошенники ввели жителей Псковской области в заблуждение и завладели их деньгами на общую сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. И, в частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также возможности предоставления дополнительного заработка в Сети прибрали к рукам их сбережения на сумму более пяти миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.