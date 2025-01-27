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Бывший главбух псковских приставов ответит в суде за хищение 646 тысяч рублей

30.01.2025 16:51|ПсковКомментариев: 0

Бывший главный бухгалтер управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области предстанет перед судом за присвоение денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главного бухгалтера УФССП России по Псковской области. Она обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Уголовные дела о совершенных преступлениях возбудили по материалам регионального управления ФСБ России и ОСБ УФССП России по Псковской области.

В ходе расследования установили, что женщина создавала и согласовывала заявки на получение денег в размере от 30 000 до 150 000 рублей под предлогом выдачи премий работникам и сотрудникам УФССП, а также приобретения товарно-материальных ценностей, которые в последующем обращала в свою собственность и распоряжалась по своему усмотрению.

По версии следствия, в период с сентября 2023 по май 2024 года обвиняемая, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, под предлогом выплаты фиктивных премий присвоила деньги в общей сумме около 646 тысяч рублей. В ходе расследования фигурантка в полном объеме возместила причиненный приставам материальный ущерб.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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