Жительницу Себежского района осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жительницу Себежского района осудили за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан (часть 1 статьи 20.3.3.КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Постановление вынес Себежский районный суд. Согласно материалам дела, гражданка в мессенджере разместила информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.