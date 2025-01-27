Происшествия

Псковичу грозит до пяти лет лишения свободы за кражу детского велосипеда

Житель города Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчина украл из подъезда детский велосипед, который стоял непристёгнутый цепью. Заместитель прокурора города Пскова утверждил обвинительное заключение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что молодой человек зашел в подъезд погреться и обнаружил непристегнутый велосипед, оставленный на лестничной площадке ребенком. Похитив велосипед, пскович отвез его по месту своего жительства с целью последующего использования, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.