Происшествия

Бывшего дознавателя из Пскова за фальсификацию доказательств лишили свободы на год

Вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Пскова, признанного виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Собранные доказательства суд признал достаточными для признания бывшего сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание). Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

Следствие и суд установили, что в период с февраля по май 2023 года осужденный, занимая должность дознавателя УМВД России по городу Пскову, сфальсифицировал доказательства по находящемуся у него в производстве уголовному делу путем внесения в материалы дела недостоверных сведений, после чего с утвержденным начальником обвинительным актом направил уголовное дело в прокуратуру города Пскова для дальнейшей передачи в суд.

Приговором суда виновному назначили год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года.