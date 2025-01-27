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Мужчину в Себеже оштрафовали за нарушение требований по защите гостайны

Мировой судья судебного участка №18 Себежского района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины 1967 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено, обвиняемый в силу должностных обязанностей работал со сведениями, составляющими государственную тайну. В связи с этим был допущен к совершенно секретным сведениям и предупрежден об ответственности за нарушение обязательств перед государством по соблюдению требований законодательства РФ о государственной тайне. Также ему было временно ограничено право на выезд из Российской Федерации до ноября 2023 года.

Летом 2019 года он был уволен с занимаемой должности.

21 июля 2023 года и 16 сентября 2023 года мужчина выехал на личном автомобильном транспорте за пределы РФ, не согласовав этот выезд в установленном законом порядке.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Приговором мирового судьи мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок 1 год 6 месяцев.