Происшествия

Пскович получил 200 часов обязательных работ за покупку наркотиков

В Пскове местный житель наказан за приобретение наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

В суде установлено, что в ноябре 2024 года, находясь на территории города Пскова, мужчина незаконно приобрел наркотическое средство и извлек его из тайника в лесном массиве. В ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия мужчину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъято наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 0,97 грамма, что образует значительный размер.

Суд с учетом данных личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.