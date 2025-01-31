Происшествия

Более 700 тысяч рублей перевел «энергетикам» доверчивый пскович

Пскович лишился более чем 700 тысяч рублей после общения с мошенником, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Из материалов дела следует, что неизвестный с использованием мобильной связи в ходе телефонного разговора с потерпевшим представился сотрудником энергоснабжающей организации. Обманным путем он совершил хищение более 700 тысяч рублей у доверчивого гражданина, который добровольно перевел свои деньги на банковские счета злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.