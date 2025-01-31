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Более 700 тысяч рублей перевел «энергетикам» доверчивый пскович

31.01.2025 16:39|ПсковКомментариев: 0

Пскович лишился более чем 700 тысяч рублей после общения с мошенником, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.  

Из материалов дела следует, что неизвестный с использованием мобильной связи в ходе телефонного разговора с потерпевшим представился сотрудником энергоснабжающей организации. Обманным путем он совершил хищение более 700 тысяч рублей у доверчивого гражданина, который добровольно перевел свои деньги на банковские счета злоумышленника. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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