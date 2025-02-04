Происшествия

Великолучанина осудят за жестокое обращение с 11 детьми

Жителя Великих Лук могут осудить на срок до трех лет за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с ними, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мировому судье судебного участка № 39 города Великие Луки Псковской области поступило на рассмотрение уголовное дело по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 11 несовершеннолетних детей родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Судебное заседание назначили на 11 февраля 2025 года.