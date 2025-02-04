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Житель Узбекистана ответил в суде за попытку «открыть дорогу», подкупив псковского таможенника

05.02.2025 14:56|ПсковКомментариев: 0

Пыталовский районный суд вынес приговор жителю Республики Узбекистан, который был признан виновным в покушении на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста (сменного) МАПП «Убылинка» Псковской таможни 800 евро (88 163,28 рубля).

Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспортного средства под его управлением через таможенную границу. 

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства. В связи с зачетом срока содержания под стражей наказание смягчено до 50 тысяч рублей.

Теги: #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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