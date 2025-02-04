Происшествия

Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14 после аварии на канализации в Писковичах

Оперативная информация с места ликвидации аварии на канализационном коллекторе в Писковичах была подана главой Псковского района Натальей Федоровой.

Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14, вода будет дана сегодня примерно в 21:00, до 24:00 текущих суток, по временной схеме подачи воды. Жителей просят набрать необходимые запасы воды.

«Продолжают вытаскивать тряпки, полотенца, которые не должны быть в канализации. Авария сложная, прошу набраться терпения», - прокомментировала ситуацию глава Псковского района Наталья Федорова.

В ближайшее время будет известна дополнительная информация.