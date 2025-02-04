Происшествия

Иностранец пытался провезти золото на 108 млн рублей через границу в Псковской области

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении иностранного гражданина, которого обвиняют в контрабанде золота в слитках через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Иностранец направлялся из Германии в Россию. В принадлежащем ему транспортном средстве, а также в личных вещах он разместил слитки, пластины и монеты из золота общей массой 13 кг, стоимостью 108 млн 425 тысяч 129 рублей, а также монеты из серебра.

В результате таможенного досмотра транспортного средства товар был обнаружен и изъят.

При этом гражданин неоднократно пересекал таможенную границу и был осведомлен о порядке перемещения, но принял решение уклониться от уплаты таможенных платежей за перемещаемый товар, чем причинил имущественный вред Российской Федерации в размере 50 млн 74 тысяч 56 рублей.

По данному уголовному делу судом назначено предварительное слушание.