Происшествия

Пскович предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти

В городе Пскове мужчина предстанет перед судом за причинение сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 сентября 2024 года между потерпевшей и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По ходатайству органов следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности фигуранта установлено, что последний неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.