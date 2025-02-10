Происшествия

Жительница Псковского района заплатит штраф за оскорбление в Интернете

Жительница Псковского района заплатит штраф за оскорбление в Интернете. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, прокуратура района провела проверку по обращению местного жителя об оскорблении его в Сети,

Установлено, что в ноябре 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» в одном из популярных сообществ в адрес заявителя направлено сообщение с использованием ненормативной лексики. «Сообщение изложено в грубой форме, унижает честь и достоинство гражданина, наносит вред самоуважению и репутации», - рассказали в прокуратуре.

Факт совершения правонарушения, выразившегося в оскорблении жителя города Пскова, совершенного публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети, подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств.

По постановлению прокурора Псковского района местная жительница привлечена к административной ответственности за оскорбление в сети «Интернет» по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.