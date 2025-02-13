Происшествия

Кота спасли пожарные из горящего дома в Гдовском округе

Пушистый питомец спасён пожарными из горящего дома в Гдовском муниципальном округе 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании в деревне Прибуж поступило днём. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 9 квадратных метров и спасли кота, находившегося внутри. Никто не пострадал.

Предварительно, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрической сети внутри помещения веранды.