Происшествия

Великолучанин сломал голень своему знакомому и оказался за решеткой

Великолучанин сломал голень своему знакомому и получил срок (часть 1 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в апреле 2023 года в дневное время мужчина на почве ранее возникших личных неприязненных отношений в результате конфликта ударил потерпевшего ногой, причинив закрытый перелом обеих костей голени, что повлекло тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

При вынесении приговора суд учел обстоятельства совершения преступления, совокупность собранных по делу доказательств, а также личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Суд пришел к выводу о виновности подсудимого, приговорив его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одновременно с подсудимого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 50 000 рублей.