Происшествия

Великолучанина осудили за работу «курьером» и обман пожилых людей

Великолучанину, признанному виновным в совершении трех мошенничеств, назначили наказание в виде лишения свободы (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

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Суд установил, что подсудимый в феврале 2024 года вступил в состав организованной группы, созданной с целью систематического хищения денег у граждан пожилого возраста на территории Псковской области, взяв на себя обязанности курьера, он получал деньги у обманутых граждан и перечислял их на банковские счета, указанные руководителем организованной группы.

Так, 22 апреля 2024 года пожилой великолучанке по телефону сообщили, что ее дочь, проживающая на территории иного государства, стала участником автомобильной аварии и находится в больнице. Пенсионерке предложили передать денежные средства курьеру для оплаты лечения. По указанию организатора группы подсудимый, выступивший в роли курьера, пришел в адрес по месту жительства потерпевшей. Не созвонившись с дочерью, потерпевшая передала подсудимому 200 000 рублей.

На следующий день другой пожилой великолучанке по телефону сообщили, что ее невестка стала участником автомобильной аварии с пострадавшими. Пенсионерке предложили передать деньги курьеру. Якобы таким способом женщина возместит ущерб пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и поможет невестке избежать уголовной ответственности, а также оплатить лечение. По указанию организатора группы подсудимый пришел в адрес по месту жительства потерпевшей. Не созвонившись с родственниками, потерпевшая передала подсудимому 550 000 рублей.

27 апреля 2024 года аналогичным способом подсудимый получил от третьей потерпевшей 250 000 рублей. В этот раз пожилая великолучанка думала, что помогает избежать уголовной ответственности внучке.

Часть полученных от потерпевших денежных средств курьер перечислил на банковские счета, указанные руководителем преступной группы, часть оставил себе в качестве вознаграждения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего ответственность обстоятельства.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

В пользу потерпевших с подсудимого взыскали в общей сумме миллион рублей.