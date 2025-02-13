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Серийный вор из Новосокольников получил условный срок за 29 краж

17.02.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Житель Новосокольников получил условный срок за кражи из великолукских магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук. 

«Установлено, что с конца декабря 2023 года по сентябрь 2024 года мужчина несколько раз приезжал в Великие Луки, однако вовсе не для того, чтобы кого-то навестить или проведать. Мужчина целенаправленно приезжал, чтобы совершать преступления. Каждый раз злоумышленник наведывался в магазины города, где беспрепятственно, пользуясь высокой проходимостью, похищал имущество», - отметили в прокуратуре.

О кражах в отдел полиции сообщали представители магазинов. Установлено 29 фактов хищения. Действия похитителя фиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

«К слову, ранее за привычку совершать "бесплатные покупки" мужчина отбывал административные наказания и был привлечен к уголовной ответственности», - добавили в прокуратуре.

12 февраля Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Житель города Новосокольники признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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