Серийный вор из Новосокольников получил условный срок за 29 краж

Житель Новосокольников получил условный срок за кражи из великолукских магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.
О кражах в отдел полиции сообщали представители магазинов. Установлено 29 фактов хищения. Действия похитителя фиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.
«К слову, ранее за привычку совершать "бесплатные покупки" мужчина отбывал административные наказания и был привлечен к уголовной ответственности», - добавили в прокуратуре.
12 февраля Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Житель города Новосокольники признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.