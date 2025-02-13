Происшествия

Нарушение правил использования печи привели к трем пожарам в Псковской области

Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования стало причиной трех пожаров на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В субботу, 15 февраля, поступило сообщение о возгорании на улице Революционной в Порхове. В бане огонь повредил потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров.

Позднее вечером того же дня ликвидировали пожар в бане на площади 15 квадратных метров в садоводческом некоммерческом товариществе «Ерусалимка» в Ядровской волости Псковского района.

А в ночь с 15 на 16 февраля поступило сообщение о возгорании на улице Заречной в Гдове. В бане огонь повредил кровлю на площади 3 квадратных метров. Огнеборцы спасли баню и хозяйственную постройку.