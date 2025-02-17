Происшествия

Звонки о минировании массово поступают в учреждения Пскова

Звонки о минировании различных учреждений города Пскова поступают 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

На текущий момент известно о подобных звонках, поступивших в Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова, Псковскую областную библиотеку для детей и юношества имени Вениамина Каверина, областной центр народного творчества, Ледовый дворец Пскова.

Как сообщил источник ПЛН, звонки поступают с подменных номеров.

«Если поступают звонки о минировании зданий от школьников, то это делается намеренно, чтобы сорвать занятия в определённых местах. Ведь в этом есть их изначальная цель. А если звонят массово, то, скорее всего, это делают люди, желающие навредить», - отметил собеседник.